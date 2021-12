Moerdijk verheugt zich op Vuelta-peloton: ‘Tijd om de plannen uit de prullenbak te halen’

Restau­rants in hun maag met Kerstmis: ‘We waren volgeboekt, maar hebben iedereen afgebeld’

Wat zullen we doen? Blijven we open of gaan we dicht tijdens de kerstdagen. De restaurants staan in een spagaat en gooien er al hun inventiviteit tegenaan. De een besluit om er toch nog wat van te maken, de ander gooit gefrustreerd de deuren dicht en kiest voor service in bakjes.

12 december