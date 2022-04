Moerdijk telt een nieuwe Ridder én twaalf nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk is twaalf personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Een iemand is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Rein Hofman (75, Willemstad) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vier periodes was Rein Hofman lid van de Kerkenraad in de protestantse gemeente Willemstad. Hij was 25 jaar lang (bestuurs-)lid bij EHBO-vereniging Willemstad-Helwijk. In verzorgingshuis Sancta Maria (2000-2007) en zorgcentrum De Fendertshof (2000-2012) was hij vrijwilliger. Tussen 2014 en 2021 mocht hij zich bestuurslid van de stichting Volkstuinen Volkeraksluizen noemen.

Henk Moerland (59, Oudemolen) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Jeugd- en sportvereniging De Kieviten mag sinds 1981 rekenen op de inzet van Henk Moerland als vrijwilliger en websitebeheerder. Op dezelfde wijze zet hij zich al jaren in voor Regio Orkest West-Brabant (sinds 1996), speeltuinvereniging Kindervreugd (2001) en de Dinteloordse sportvereniging HMS (2006). Namens sportvereniging Malthastars is hij sinds 1991 bestuurslid.

Marco Dierks (46, Fijnaart) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Wielerpromotie Fijnaart, wielervereniging Roosendaal, carnavalsvereniging De Kleiknoesten, voetbalvereniging De Fendert, evenementenstichting Fijnaart, wielertoerclub Heij=Fijn en wielervereniging Willebrord Wil Vooruit. De lijst aan evenementen en verenigingen waarvoor Marco Dierks zich al jaren inzet als vrijwilliger, verkeersregelaar of vrijwilliger is indrukwekkend.

Cornald Nuiten (55, Heijningen) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Met maar liefst 32 jaar aan inspanningen voor de stichting Wielerpromotie Fijnaart mag Cornald Nuiten met recht zeggen dat hij een rol van betekenis heeft gespeeld. Niet alleen als vrijwilliger, maar sinds 2017 ook als bestuurslid. Vanaf 1995 is hij daarnaast actief als bestuurslid en instructeur bij de Drumfanfare Showband Heijningen.

Erik Machielse (52, Fijnaart) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Erik Machielse mag zich een echte voetbalman noemen dankzij zijn inspanningen voor het voetbal in Fijnaart sinds 1992. Hij was lid van de werkgroep verhuizing van Kaaise Boys en speelde een rol bij de fusie van Kaaise Boys en FSV. Hij werd zowel bestuurslid, jeugdleider als trainer bij fusieclub De Fendert. Verder was hij betrokken bij de verduurzaming van het sportpark.

Erik van der Weerd (58, Fijnaart) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Hij was een jaar lang (2017-2018) lid van de werkgroep die werkte aan verduurzaming van sportpark De Fendert. Daarvoor was Erik van der Weerd bestuurslid bij voetbalvereniging FSV (1996-2011). In de daaropvolgende jaren was hij betrokken bij de fusie tussen FSV en Kaaise Boys en werd hij niet alleen bestuurslid en jeugdleider, maar ook trainer bij De Fendert.

Jan Kersten (75, Fijnaart) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Wie Kaaise Boys zegt, zegt ook Jan Kersten. Al sinds 1973 is hij actief voor de voetbalvereniging die later fuseerde met FSV en opging in De Fendert. Namens Kaaise Boys was hij jeugdvoorzitter (tot 1990) en bestuurslid (1990-2011). Bij De Fendert was hij elf jaar lang terreinknecht (2010-2021) en is hij nog steeds actief als bestuurslid (sinds 2011).

Jan van Poppel (72, Klundert) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Rode Kruis-vrijwilliger (1974-1985), 22 jaar lang mantelzorg en ouderling bij de Gereformeerde kerk in Klundert (1990-1994 en 1997-2022). En dat is nog niet alles wat Jan van Poppel deed. Zo is hij nog altijd bestuurslid bij de kerk, vrijwilliger bij Surplus en gastheer en redacteur bij Heemkundekring Die Overdraeghe. Verder is hij bestuurslid bij het Confessioneel Gereformeerd Beraad.

Margot van Dijk-van der Heijden (63, Klundert) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Margot van Dijk is vanaf 1981 vrijwilliger bij turnvereniging AZTV in Zevenbergen waar ze allerlei klussen voor haar rekening neemt: samenstellen van de oefeningen voor de diverse groepen, organiseren sport- en speldagen, organiseren van de verenigingsuitvoeringen en van dansfestivals, organiseren van de clubkampioenschappen.

Erik van Dijk (59, Klundert) Lid in de orde van Oranje Nassau

Ook hij is vanaf 1981 vrijwilliger bij turnvereniging AZTV in Zevenbergen en houdt zich daar onder meer bezig met het onderhoud, herstel en vervoer van de turntoestellen. Verder koopt hij materialen in, begeleidt hij wedstrijden, leidt hij hulptrainers op, maakt hij decors voor uitvoeringen, organiseert hij de Springdagen Middelharnis, sponsoracties, turnsport-kennismakingsactiviteiten en kampioenschappen.

Ine Corstiaensen-van Hooijdonk (75, Zevenbergen) Lid in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw Corstiaensen werd in 1980 vrijwilliger bij de H. Hartparochie in Langeweg (bestuurslid en lid diverse commissies). Tot op heden is ze nog lid van de klankbordgroep van de Immanuelparochie Langeweg en begeleider van avondwakes en uitvaartdiensten. Daarnaast is ze nog altijd fotograaf bij evenementen in Langeweg en vrijwilliger bij de plattelandsvrouwen KVO en Viool. Van 1985 tot 1994 was ze bestuurslid van de Mariaschool in Langeweg.

Arie Remus (81, Zevenbergen) Lid in de orde van Oranje Nassau

Arie Remus is vanaf 2000 vrijwillig elektricien en modelbouwer bij de stichting Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert. Hij zorgt voor de technische installaties en de inrichting van het museum. In deze rol maakte hij ook diverse maquettes, bijvoorbeeld een werkend model van een suikerfabriek dat wordt gebruikt om uitleg te geven over de suikerproductie.

Rolf de Boer (75, Langeweg) Ridder in de orde van Oranje Nassau

Rolf de Boer was van 1978 tot 1986 voorzitter van D66, afdeling Noord-Brabant en werd daarna tot 2013 bestuursvoorzitter van de regionale muziekschool CVK Amadeus (voorheen De Triangel). Vanaf 2008 is hij voorzitter van het Euregio Jeugd Orkest en daar kwam in 2016 het voorzitterschap van de Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant bij.