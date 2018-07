Moerdijk sluit 2017 af met 2 miljoen euro in de plus

,,Dat geld gaat naar de algemene reserve”, legt verantwoordelijk wethouder Jack Van Dorst uit. ,,In het tweede halfjaar van 2018 gaan we als gemeentebestuur, in aanloop naar de begroting 2019 en verder, kijken wat de mogelijkheden, ambities en wensen zijn en hoe we het geld het best kunnen gaan besteden.”

Kritisch rapport

Een onafhankelijk accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd op zowel rechtmatigheid als getrouwheid. Vorig jaar nog werd op beide onderdelen geen goedkeuring gegeven en kwam de accountant met een kritisch rapport met aanbevelingen.’ Dat kostte verantwoordelijke Frans Fakkers zijn wethouderschap.

Zijn opvolger Van Dorst is blij met het huidige resultaat en de goedkeuring. ,,We hebben hard gewerkt om de zaken op orde te krijgen. We hebben de aanbevelingen die de accountant vorig jaar deed zo goed mogelijk doorgevoerd met als doel een gezond en degelijk financieel proces. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.”

Verantwoording

Quote De jaarreke­ning moet voortaan concreter, helderder. Jack van Dorst In de jaarrekening worden per programma de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de gewijzigde begroting. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af. De jaarrekening is afgelopen donderdag vastgesteld door de gemeenteraad.