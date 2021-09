Moerdijk pakt achterstallig onderhoud Klundert aan

Moerdijk wil nieuwe sporthal naast zwembad De Bosselaar: ‘Gevoel dat inspraak voor de bühne is’

28 augustus ZEVENBERGEN - De nieuwe sporthal in Zevenbergen moet worden gebouwd bij zwembad De Bosselaar. Dat is de wens van het college van Moerdijk. Omwonenden zijn niet te spreken over het plan: ,,Wat ons het meest irriteert is dat ze kiezen voor een van de mooiste plekjes van Zevenbergen.”