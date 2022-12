Moerdijk op zoek naar inwoners, clubs én ondernemers die hardst getroffen zijn door prijsstijgingen

Leegloop bij onderne­mers­club Zevenber­gen: ‘Zonder handjes zijn we even wat minder ambitieus’

ZEVENBERGEN - Ze waren met z’n zevenen en nu nog met z’n drieën. Ondernemersvereniging Zevenbergen is het merendeel van de bestuursleden kwijt. Daarom moeten de ambities voorlopig op een laag pitje. ,,We zitten niet ruim in ons jasje.”

29 november