Moerdijk: 'Moerdijk is een gemeente met heel veel goede voorzieningen'

KieswijzerWaar moeten de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Moerdijk over gaan? Deze vijf inwoners geven hun mening.

Kees Rombouts (54) uit Fijnaart, onderwijzer, voorzitter voetbalvereniging De Fendert. Froukje Smeding (56) uit Zevenbergen, werkcoach, voorheen betrokken bij de Voedselbank. Haar plaatsgenoot Ivo de Groot (39), werkzaam bij taxi Goverde, betrokken bij carnaval en scouting. Kapper Jan Eestermans (53), actief op allerlei gebied in zijn dorp Moerdijk, en zijn dochter Demi (19), die komend schooljaar begint aan de universitaire studie internationale betrekkingen. Ze debatteerden in De Borgh in Zevenbergen onder leiding van BN DeStem-journalist Henk den Ridder aan de hand van een reeks stellingen.

Het wordt te gevaarlijk en door trillingen en kabaal onleefbaar om langs het spoor in Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek te wonen

Ivo: ,,Het spoor is van cruciaal belang voor onze mobiliteit. De nieuwe treinen zijn aanzienlijk lichter en stiller. Wel hebben we nog te maken met de goederentreinen.’’

Jan: ,,Treinen hebben we nodig. Maar bij ons in Moerdijk is de vraag: zit er gewoon afval in of iets gevaarlijks? Er komt er nu minimaal een per uur voorbij. Toen ik een klein ventje was, was dat eens per week. Dat komt onder meer door Attero.’’

Demi: ,,Gaat het per vrachtwagen, dan heb je weer meer kans op ongelukken.’’

Hoogste tijd voor FC Moerdijk

Kees: ,,Daar is het nog lang geen tijd voor. Misschien dat het ooit zal gebeuren, zeg nooit nooit. Moerdijk wordt ook steeds meer een gemeente. Maar het is nog ver weg en het heeft in Fijnaart ook heel wat voeten in de aarde gehad om de clubs bij elkaar te brengen. En iedere kern een voetbalclub heeft ook heel veel charme.’’

Jan: ,,Het gaat nooit gebeuren. De afstand Willemstad-Moerdijk is veel te groot.’’

Ivo: ,,Hoe behoud je dan de jeugdleden?’’

Kees: ,,In Zevenbergen is ook wel ruimte voor twee clubs.’’

Jan: ,,Er zit ook het sociale aspect bij.’’

Ivo: ,,Dat is een feit, een voetbalclub zorgt voor binding.’’

Kees: ,,TPO weg uit Moerdijk, dat lijkt mij heel erg voor het dorp.’’

Jan: ,,Dat is de doodsteek.’’

Kees: ,,Het voordeel van de fusie bij ons was dat er nog maar een club hoeft te worden gesponsord en sportief gezien dat we de jeugd beter kunnen wegzetten.’’

I n de gemeente worden voldoende woningen gebouwd

Jan: ,,Het is slecht verdeeld. In De Bosselaar-Zuid in Zevenbergen zouden 575 woningen komen, maar dat is nu gefaseerd. En vanuit Moerdijk zijn jonge gasten naar Zevenbergen gegaan die in Moerdijk zouden zijn gebleven als daar voldoende woningaanbod was geweest.’’

Demi: ,,Maar er is geen goede busverbinding. Daarom wil ik niet in Moerdijk gaan wonen. In de weekenden en de avond rijdt er geen bus. Dat is wat ik het meeste mis.’’

Kees: ,,Je kunt wel veel bouwen, maar er moet wel voldoende aanwas zijn. Veel jonge mensen blijven in Fijnaart wonen, er is nog wel ruimte, er staan veel huizen te koop.’’

Froukje: ,,Ik pleit vanuit mijn tijd bij de Voedselbank voor meer noodwoningen voor mensen die in de penarie zitten.’’

Ivo: ,,Ik wilde graag midden in het centrum wonen. Toen heb ik zelf het initiatief genomen en bij mensen aangebeld en gezegd: als jullie ooit weg willen, willen jullie het dan aan mij verkopen? Daar wonen wij nu.’’

Zet uitkeringsgerechtigden in voor onkruidbestrijding

Froukje: ,,Wat voor uitkering? AOW ook?’’

Jan: ,,Je kunt mensen die op hun 61e ontslag krijgen zo wel zinvolle dagbesteding geven.’’

Froukje: ,,Mensen die dat willen, zullen zelf al wel wat anders gaan doen. Het moet vrijwillig gaan, dit klinkt als gestuurd worden.’’

Demi: ,,Als je thuis zit, mis je binding met de maatschappij en de mensen om je heen.’’

Kees: ,,Als mensen niet willen, doen ze ook niks.’’

Ivo: ,,Mensen met uitkering vrijwilligerswerk laten doen op hun vakgebied.’’

Froukje: ,,Ook weer niet te veel, want ze moeten wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.’’

Na de turbines langs de A16 geen enkele windmolen meer

Jan: ,,De provincie vraagt om mee te denken, mensen stoppen er veel tijd in om met drie kernen tot een oplossing te komen. En daar zet de provincie dan een groot kruis doorheen.’’

Demi: ,,Als mensen het vertrouwen verliezen, dan gaan ze niet meer stemmen.’’

Jan: ,,Het is liegen voor volwassenen.’’

Demi: ,,Not in my backyard. Als iedereen zo denkt, kom je er nooit uit.’’

Froukje: ,,De windmolens liggen grotendeels buiten de invloed van de gemeente. De gemeente zou moeten investeren in klimaatneutraal bouwen.’’

Teel als gemeente zelf softdrugs

Demi: ,,Dan is het niet meer crimineel en heb je beter zicht op het gebruik.’’

Kees: ,,Ik ben er voor. Haal het uit de criminele sfeer.’’

Froukje: ,,Als je geen Maastrichtse toestanden wil, moet je dit niet willen.’’

Ivo: ,,Alles zo? Dan ook de harddrugs?’’

Froukje: ,,Een slijterij is ook vergif.’’

Kees: ,,Er wordt erg veel betutteld. Laat mensen over hun eigen lijf beslissen.’’

Jan: ,,De betutteling inderdaad. Laat ouders verantwoordelijk zijn. Als mijn zoon stomdronken zou worden thuis gebracht door de politie, dan hebben we daar de andere dag zeker een goed gesprek over.’’

Camerabewaking in alle stads- en dorpscentra

Kees: ,,De wet op de privacy is niet zo belangrijk als de c van ons allemaal.’’

Ivo: ,,Big brother is watching you is wel beangstigend. Er moet wel een gegronde reden voor een verdenking zijn.’’

Froukje: ,,Ik loop mee met de buurtpreventie. De wijkagent vertelde me dat er buurten waar veel privécamera’s hangen, minder inbraken zijn.’’

Een haven met water geeft Zevenbergen een impuls

Froukje: ,,Prachtig. De auto’s eruit, dat komt zeker ten goede aan de sfeer.’’

Jan: ,,Geef ook die 25 miljoen extra uit, trekt het water door, zorg dat het diep genoeg is. Daar heb je 50 jaar plezier van, dat is een half miljoen per jaar. Graaf het in een keer uit, dan heb je ook maar een keer ellende.’’

Kees: ,,Als je het doet, doe het dan goed, dat ben ik eens met Jan.’’

Ivo: ,,Mensen hebben minder vertrouwen in het centrumplan gekregen, maar dat is meer het proces.. Ik krijg een mooie sloot voor de deur, ik vind het geweldig.’’

Verbied snoepautomaten in scholen

Demi: ,,Dan halen ze het wel ergens anders.’’

Froukje: ,,Ik ben niet voor verbieden, maar zet er wat tegenover.’’

Kees: ,,Het is bij ons op de voetbal geen issue. Als je sport verbrand je veel.’’

Jan: ,,Dit is ook weer betutteling.’’

Ivo: ,,Een school is er om te leren, niet om snoep te eten. Maar toch wel lekker, af en toe een reep chocola, haha.’’

Vorm landbouwgrond om tot bos

Froukje: ,,Dat lijkt me hartstikke mooi. Een park waar je op zondag naar toe kunt, met een plekje waar je kunt barbecuen.’’

Kees: ,,Het groene hart van Moerdijk.’’

Ivo: ,,Een bos nodigt uit om te bewegen, er even uit te gaan.’’

Inwoners moeten niet zo mopperen: het is goed toeven in de gemeente Moerdijk

Kees: ,,Moerdijk is een gemeente met heel veel goede voorzieningen.’’