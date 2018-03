Moerdijk Lokaal staat te popelen

ANALYSE Coalitie Moerdijk: er valt wat te kiezen

13:06 ZEVENBERGEN - Onafhankelijk Moerdijk (OM) blijft de grootste fractie in de Moerdijkse gemeenteraad, maar de tijd van vanzelfsprekende overheersing van deze lokale partij is voorbij. Het politieke krachtenveld is na woensdag meer in balans. En dus valt er bij het vormen van een coalitie ook meer te kiezen.