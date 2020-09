Moerdijk kwam deze week twee keer boven de corona-signaalwaarde

Het RIVM en de rijksoverheid kijken naar het aantal positieve tests per 100.000 inwoners om in de gaten te houden wanneer het aantal besmettingen zorgwekkend lijkt. Als ergens op een dag meer dan 7 positieve tests per 100.000 inwoners worden geteld, wordt die signaalwaarde overschreden. Dat gebeurde in de gemeente Moerdijk op zaterdag en dinsdag.

Met 6 positieve tests op zaterdag (omgerekend 16,2 positieve tests per 100.000 inwoners) belandde Moerdijk ruim boven de signaalwaarde. Dinsdag werden vanuit Moerdijk 4 positieve tests bij het RIVM gemeld.

Piek van één dag

Zondag en maandag werden vanuit deze gemeente overigens géén nieuwe besmettingen gemeld.

Omdat het in Moerdijk nog altijd om een relatief klein aantal positieve tests gaat, is het lastig om harde conclusies te trekken uit piekjes als deze. Opvallend is het aantal positieve tests wel, vooral het aantal van 6 op zaterdag. In Moerdijk werden maar één keer eerder zoveel positieve tests op een dag gemeld. Dat gebeurde op 20 maart.

Maar het aantal coronagevallen was destijds vrijwel zeker veel hoger dan nu, omdat in het voorjaar maar weinig mensen getest werden. Daardoor bleven er toen veel meer gevallen onder de radar.

Etten-Leur dicht bij signaalwaarde

Etten-Leur bleef de afgelopen week ‘gewoon’ onder de signaalwaarde van 7, maar kwam daar maandag wel dicht bij in de buurt (3 positieve tests, omgerekend 6,8 per 100.000 inwoners). Halverwege april piekte de eerste uitbraak in Etten-Leur. Toen werden op één dag 12 positieve tests bij het RIVM gemeld (27,3 per 100.000).

Aan corona gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen bleven in beide gemeenten nu gelukkig uit.