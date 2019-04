Moerdijk krijgt optimaal AED-netwerk, met dank aan de haven

Die regeling houdt in dat het havenbedrijf jaarlijks een deel van de winst opzij zet om te investeren in de leefbaarheid in de gemeente. Voor de AED's gaat het om een bedrag van 47.000 euro, voor de aanschaf en installatie van 23 AED's bovenop de 48 die al op verschillende plekken in de gemeente hangen. De AED die onlangs in Zevenbergschen Hoek werd geplaatst op initiatief van de Dorpsraad, wordt bovendien met terugwerkende kracht vergoed.