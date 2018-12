Nieuw afvalsys­teem Moerdijk hoeft prullenbak niet in

11:30 ZEVENBERGEN - De nieuwe inzameling van afval in de gemeente Moerdijk werpt vruchten af. De berg met restafval krimpt en er wordt meer gft en plastic opgehaald. ,,Dat is niet alleen goed voor het milieu, we houden zo ook de kosten binnen de perken”, zegt wethouder Jack van Dorst.