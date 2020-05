Moerdijk krijgt een tien vanwege florissante financiën

Wethouder Jack van Dorst is blij en ook ‘best trots’ op de goede positie van Moerdijk, maar wijst tegelijkertijd toch op de uitdagingen die er nog zijn om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen. ,,Natuurlijk is onze positie op diverse punten goed en stevig, zoals bijvoorbeeld reserves en weerstandsvermogen. We hebben relatief veel spaargeld en hoeven niet te lenen; een resultaat van jarenlang goed sturen en inschatten van toekomstige behoeften.”

Uitgaven voor onder meer uitkeringen en jeugdzorg zorgen voor veel problemen

In het algemeen signaleert accountantsbureau BDO dat steeds meer gemeenten in de financiële problemen komen en dat heeft in veel gevallen te maken met de uitgaven op het zogeheten sociale domein: onder meer uitkeringen, jeugdzorg, ondersteuning thuis, schuldhulpverlening. BDO noemt het een veenbrand die door de coronacrisis nog veel sneller en feller kan oplaaien. Gemeenten kunnen steeds minder goed aan hun financiële verplichtingen voldoen, signaleert het bureau, terwijl de schuldenlasten oplopen. En die trends tekenden zich al voor de coronacrisis af.

Dat is precies wat de Etten-Leurse wethouder van financiën Ger de Weert zorgen baart. Hij laat in een schriftelijke reactie weten: ,,Als je naar de cijfers kijkt, zou je tevreden kunnen zijn want Etten-Leur scoort in de middenmoot. Maar de realiteit van vandaag is compleet anders. In het rapport staat dat veel gemeenten in de rode cijfers komen en door de coronacrisis is dat voor veel gemeenten nog nijpender geworden. De BDO-cijfers geven aan waar kansen én de kwetsbare punten liggen.”