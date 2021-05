Moerdijk krijgt binnen drie tot vijf jaar mogelijk Nederlands eerste fosfaatfabriek

De plannen komen van slibverwerker SNB in Moerdijk en energie- en hergebruikbedrijf HVC. De twee (slib)verwerkers zijn in Duitsland bezig met een proef om fosfaat, aluminium en ijzer terug te winnen uit as. Bij de zuivering van rioolwater worden fosfaten afgevangen en komen terecht in het zuiveringsslib. Vroeger werd dit slib uitgereden over het land. Dat mag al lang niet meer. HVC en SNB verbranden het tot as, dat onder andere wordt gebruikt in de wegenbouw.