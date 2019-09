Moerdijk komt in voorjaar op tv met Typisch Moerdijk

Daarvoor wil de omroep met zoveel mogelijk mensen praten, om een zo breed mogelijk idee te krijgen van wat mensen bezighoudt in de plaats. Typisch Moerdijk is vanaf januari te zien op NPO 2.



Wie woont er in Moerdijk? Wat houdt ze bezig? Wat zeggen ze over de plaats? Die vragen - en nog veel meer - gaat BNNVARA de komende maanden stellen in Moerdijk. Om het dorp zo aan Nederland te kunnen laten zien in de 'sociale documentaireserie' Typisch Moerdijk. "Want Moerdijk is de laatste jaren in het nieuws geweest, maar ik denk dat er weinig is gezegd over de mensen die daar wonen", zegt researcher Lizzy Dierks.