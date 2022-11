Moerdijk kijkt kritischer naar zichzelf na onderzoek naar hulpverlening:’Wat kun je zelf doen?’

Thomas Krijnen (15) won zilver op het WK karate: ‘Veel opgegeven en hard getraind om dit te bereiken’

ZEVENBERGEN - ,,Dit is het mooiste wat ik tot nu toe heb bereikt, maar we zijn er nog niet. De droom is goud. Wereldkampioen worden.” Was getekend, Zevenbergenaar Thomas Krijnen (15), vicewereldkampioen karate.

4 november