'Moerdijk kan dé plek van duurzaamheid worden'

moerdijkse ambitieMOERDIJK - Nee, Marcel is geen lobbyist die in Den Haag een lans wil breken bij bijvoorbeeld Kamerleden. Hij is eerder een netwerker die probeert de bedrijven van Moerdijk te verbinden, bijvoorbeeld met 'borrels met een agenda'. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de regio Eindhoven of Breda, kennen veel bedrijven elkaar hier helemaal niet. ,,Dat heeft te maken met het feit dat op Moerdijk weinig hoofdkantoren zitten. Het zijn vooral uitvoerende takken van bedrijven."

Voor de oprichting van de nieuwe afdeling bezocht hij 180 van de 250 ondernemingen die op industrieterrein gevestigd zijn. Zo'n honderd bedrijven (ook van buiten het terrein) meldden zich aan en de professionele opvolger van de meer ad hoc georganiseerde Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk was een feit.

Aan deze honderd werd ruim een maand geleden de elf puntenagenda gepresenteerd (zie kader). Zoals overal in Nederland zijn die punten onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: infrastructuur, arbeidsmarkt en milieu.

Actielijst VNO NCW Moerdijk Bereikbaarheid 1. Aanpak files op de A17, verlenging op-/afritten, slimme bewegwijzering 2. Vergroten capaciteit en veiligheid spoor 3. Realiseren verkeersbegeleidingssysteem en aanpassing loodswetgeving 4. Aanleg truckparkings 5. Betere bereikbaarheid industrieterrein, anders dan met de auto Milieu 6. Duurzamere scheepvaart door aanleg walstroom 7. CO2- en stikstofreductie op verschillende bedrijventerreinen 8. Vertaling milieuwetgeving naar Moerdijkse praktijk Arbeidsmarkt 9. Jongeren warm maken voor midden- en kleinbedrijf door Moerdijkse stageweek 10. Uitstraling vergroenen en imago verbeteren van het industrieterrein 11. Betere samenwerking werkgeversservicepunten

Imago

Als we het hebben over kansen en bedreigingen voor Moerdijk, staat het imago van het terrein bovenaan. Want het publieke beeld van het industrieterrein is zowel bedreiging áls kans, zegt de 26-jarige bestuurskundige (en CDA Statenlid met cultuur in portefeuille) Deryckere. ,,Het eerste wat mensen vragen als het over Moerdijk gaat: 'Is het wel veilig om daar te werken?' De brand bij Chemiepack is zomaar niet vergeten.”

,,Incidenten in de chemische sector weken door zowel bij het aantrekken van nieuwe bedrijven als nieuwe medewerkers. Als mensen er eenmaal werken, blijven ze vaak lang waardoor een aantal bedrijven een vergrijsd personeelsbestand heeft. Hoogopgeleide jongeren willen niet in Moerdijk werken omdat er geen stad van enige omvang in de buurt is. Ze trekken naar de Randstad of naar Eindhoven waardoor basisscholen en ROC's ook weer minder leerlingen krijgen. Dus dat is eigenlijk een dubbele bedreiging."

Volledig scherm Drukte bij de entree van het haventerrein. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Toch is Deryckere optimistisch over de toekomst, want het imago zal over tien tot vijftien jaar een stuk beter zijn. Dan zal Moerdijk genoemd worden als hét duurzaamheidscentrum van Nederland. ,,De duurzaamheidsopgave moet hier gebeuren, want hier zitten de grote uitstoters van C02 en stikstof. Daar kun je dus mee scoren en je ziet nu langzaam al heel wat gebeuren."

Quote Er zijn biomassa­cen­tra­les die lokale reststro­men gebruiken Marcel Deryckere ,,Er zijn biomassacentrales die lokale reststromen gebruiken - en dus geen hout uit Canada of zo. Shell heeft een enorme turn-around gemaakt, een gigantische fabrieksrevisie die honderden miljoenen kostte. Daar is de CO2-uitstoot flink verminderd en het gaat nog verder straks. We kijken naar het gebruik van waterstof als alternatief voor gas en er zijn intussen ook kleinere bedrijven die echt heel veel doen aan duurzaamheid, niet alleen met zonnepanelen, maar tal van andere zaken."

Energietransitie

De aantrekkelijkheid van Moerdijk zal de komende jaren toenemen, denkt Deryckere, omdat de door de overheid zo gewenste energietransitie hier zijn beslag zal krijgen. ,,Kijk naar Eindhoven waar DAF in 1992 begon met afschalen. Niemand wilde nog in die regio werken of wonen. Nu wil iedereen naar hip Eindhoven. Een imago veranderen kan dus, als je slim kiest voor toekomstgerichte sectoren en een marketingstrategie waaraan topondernemers meewerken."

Maar Eindhoven heeft wel de TU, om maar eens iets te noemen. ,,Klopt, en ASML dat als hightech bedrijf de wind flink mee had. Maar vanuit West-Brabant ben je in een half uur in universiteitssteden Rotterdam of Tilburg, daar moet je je kracht van maken. De Randstad is vol. Zowel voor bedrijven als om te wonen. Het is er niet meer te betalen."

Quote De Randstad is vol. Zowel voor bedrijven als om te wonen Marcel Deryckere

De honderd aangesloten VNO-leden vertegenwoordigen zo'n 70 procent van het totaal aantal werknemers: 10.000 op het terrein, 9000 indirect via bijvoorbeeld contractors. ,,Honderd is een mooi begin, maar we willen dat aantal verdubbelen. Hoe meer bedrijven en werknemers je vertegenwoordigt, hoe effectiever je lobby. Met name in Den Haag telt dat zwaar.”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft sinds kort een afdeling voor Brabants tweede grootste industriegebied: Moerdijk. In een serie van vier verhalen lichten enkele kartrekkers de gezamenlijke ambities van de ondernemers toe. Vandaag Marcel Deryckere, regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland, over kansen en bedreigingen.