Moerdijk is woedend over molens langs A16 en vreest grote overlast van tien turbines

,,Ons dorp raakt volledig ingesloten. We hebben het Hollandsch Diep al, het industrieterrein, straks het Logistiek Park Moerdijk en daar komen deze windmolens bij. We hebben de laatste jaren al genoeg voor onze kiezen gehad. We zijn er klaar mee'', zegt Bianca Verstappen van de dorpstafel Moerdijk.

Schandalig

Ze noemt de locatiekeuze 'schandalig', niet in de laatste plaats omdat bewoners zelf naarstig naar oplossingen hebben gezocht. Het dorp Moerdijk bereikte samen met Zevenbergschen Hoek en Langeweg en de gemeente Drimmelen uiteindelijk een compromis over zes turbines nabij de Moerdijkbrug, één nabij station Lage Zwaluwe en zeven nabij Langeweg en knooppunt Zonzeel. ,,We hebben er veel tijd en moeite in gestoken maar we zien er niets van terug. De provincie walst er compleet overheen.''

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt komen langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en Hazeldonk 29 windmolens, waarvan acht bij Zonzeel en tien bij Klaverpolder. ,,Respectloos'', luidt het harde oordeel van de Moerdijkse CDA-fractievoorzitter Désirée Brummans. ,,De afgelopen maanden zijn er heel avonden overleg gevoerd. Waarom heeft gedeputeerde Erik van Merrienboer de schijn opgehouden dat inwoners inspraak hadden?''

Brief

Ook fractievoorzitter Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk is ontstemd in de pen geklommen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders zegt hij niet verbaasd te zijn. ,,We hebben vanaf de start geroepen dat het hele proces met inspraak- en inlooprondes een groot showtheater was, voor de bühne. Een poppenkast.''

Volgens De Pijper zijn de druiven extra zuur omdat de gemeenteraad in het verleden Klaverpolder expliciet afwees als locatie voor windmolens, maar daar later op terug moesten komen. ,,Toch zou het goed komen. Misschien een paar... Zie het resultaat.''