Moerdijk houdt voet bij stuk: ‘Ontzie De Kattekraem bij aanleg van nieuwe hoogspanningslijn’

25 jaar na gemeentelijke herindeling Mislukt woningbouw­plan was in 1998 bron voor sluimerend ongenoegen in Fijnaart

Hoe kunnen wij invloed blijven hebben op besluiten over ons dorp? Dat is waar ze in Fijnaart in aanloop naar de gemeentelijke herindeling erg bezorgd over waren. Als eerste kern van de nieuwe heringedeelde gemeente, richtte Fijnaart in 1996 een Dorpsraad op. Die bestaat nog steeds, naast de meer eigentijdse Dorpstafel.

1 januari