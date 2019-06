Moerdijk hoeft tweede bedrijfswoning bij Klundertse rundveehouderij niet toe te staan

De uitspraak betekent een forse domper voor het jonge veehouderijgezin Jongmans. Bedrijfsopvolgster Elisabeth Jongmans vroeg eerder om een tweede bedrijfswoning bij de nieuwe rundveestal. De rundveehouderij is officieel gevestigd aan de Zevenbergseweg in buurtschap De Druif. Daar staat de ouderlijke boerderijwoning uit 1916 plus een verouderde grupstal. Een halve kilometer verderop staat aan de Klundertsedijk de moderne stal. Daar gebeurt het wat het veehouden betreft. Volgens Jongmans is het dan ook niet meer dan logisch om daar een bedrijfswoning te bouwen, zodat zij onder meer beter toezicht kan houden op kalverende koeien.

Geen noodzaak

De Raad van State is het evenwel eens met de gemeente Moerdijk dat er er tegenwoordig voldoende technologische middelen bestaan om goed toezicht te houden in veestallen. Kortom, er is geen keiharde noodzaak voor een tweede bedrijfswoning.



Bovendien moet de gemeente ook rekening houden met het strenge provinciale ruimtelijke beleid, die nieuwbouw in het buitengebied aan zeer strenge voorwaarden verbindt.

Verder is de Raad het niet eens met Jongmans dat de gemeente niet heeft meegedacht. Zo is er gesproken over een voorstel voor een tijdelijke bedrijfswoning, die weer zou moeten worden gesloopt als de eerste bedrijfswoning aan de Zevenbergseweg vrijkomt. De provincie is bereid daaraan mee te werken. Jongmans vindt dat zonde van het geld. Na deze uitspraak lijkt dat, of een forse investering in een ruimte-voor-ruimte-bouwtitel de enige mogelijkheid om nog een woning te bouwen bij de nieuwe stal.

Fouten

Verder heeft de Raad van State in de uitspraak over het bestemmingsplan voor het Moerdijkse buitengebied twee fouten geconstateerd. Zo heeft de gemeente ten onrechte geen rekening gehouden met de pluimveehouderijtak van een gemengd bedrijf (Dane en Zoon) aan de Westmiddelweg.