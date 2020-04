Moerdijk hijst stormbal: miljoenentekort dreigt voor gemeente

ZEVENBERGEN - Donkere wolken pakken zich samen boven Moerdijk. De gemeente dreigt de komende jaren miljoenen euro's in het rood te schieten. En dan is de coronacrisis nog niet meegerekend.

Quote We zullen een volwassen discussies moeten voeren over onze ambities Jack van Dorst, wethouder Moerdijk ,,We zullen samen met de gemeenteraad voor de komende jaren enkele fundamentele keuzes moeten maken”, zegt wethouder Jack van Dorst (Financiën). ,,Wat moeten we doen als gemeente en wat kan onze organisatie aan. We moeten goed kijken naar inkomsten en uitgaven en we zullen een volwassen discussies moeten voeren over onze ambities.”

5,5 miljoen euro

De verwachting was dat de gemeente in 2021 ongeveer 1 miljoen euro tekort zou komen. Maar dat kan eens oplopen naar 5,5 miljoen euro en zelfs naar 10 miljoen euro in 2024. De jaarlijkse begroting van de gemeente Moerdijk is zo'n 110 miljoen euro. Er zijn volgens Van Dorst verschillende oorzaken, zoals gestegen kosten voor beheer en onderhoud, extra uitgaven aan onder meer de jeugdzorg en de Omgevingswet, loonstijgingen en personeel.

Alle zeilen bijzetten

,,Het zijn weliswaar op dit moment nog grove indicaties, maar dit verdient absoluut extra aandacht”, aldus Van Dorst. ,,Daarom willen we in een vroeg stadium met de gemeenteraad gaan kijken wat er moet gebeuren voor de komende jaren. We zullen alle zeilen moeten bijzetten.”

Burger mag meedenken

Het college van burgemeester en wethouders praat er komende donderdag met de gemeenteraad over. Overigens mogen ook burgers meedenken over de begroting voor volgend jaar. ,,We vragen hen, via onder andere het burgerpanel, hoe zij erover denken. Waar zouden zij het geld aan uitgeven, als ze over de portemonnee van de gemeente zouden gaan?”