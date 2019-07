Moerdijk helpt inwoners bij vrijwillig saneren asbest

Zuster Gabriël: ‘Keesje stapte op een granaat, ik was erbij, maar ik herinner me niets’

12 juli BREDA/ZEVENBERSCHEN HOEK - Soms droomt zuster Gabriël uit Breda er nog wel eens van. Dan is het 1945, is ze weer het tienjarige meisje Corrie van Meel en huppelt over de dijk achter haar vriendje Keesje aan. Dan plotseling: ,,Niks meer. Een zwart gat.” Een stille, lege bodemloze put.