Moerdijk heeft de bezetting van de stembureaus zowat rond

MOERDIJK - Waar de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken nog meldt dat Moerdijk één van de pakweg 20 gemeenten is, die nog mensen zoekt om de stembureaus te bemannen, is de gemeente zelf intussen gestopt met het werven van mensen die op 15, 16 en 17 maart de stemlokalen bemensen.

,,In totaal hebben we 315 mensen nodig", zegt woordvoerster Connie Polak. ,,Dat is inclusief de 28 reserve-mensen die we op advies van het ministerie aanhouden. En ook inclusief de extra bezetting die nodig is vanwege de tijdelijke wet verkiezingen COVID-19.”

,,Het minimale aantal leden van een stembureau is verhoogd van drie naar vier leden, maar in Moerdijk zetten we in op vijf mensen per stembureau. Dan hebben we iets meer speelruimte voor bijvoorbeeld een toiletpauze of een onverwachte calamiteit waardoor iemand opeens weg moet.”

Ruim driehonderd aanmeldingen, bijna genoeg als iedereen voor training slaagt

Op dit moment staat de teller op 313 aanmeldingen, terwijl er in theorie 315 nodig zijn. ,,Maar iedereen die op een stembureau wil zitten, moet eerst wel slagen voor een training”, zegt de gemeentewoordvoerster. ,,Tot nu toe is meer dan de helft bezig met die zogeheten e-learning, maar we kunnen natuurlijk niet voorspellen of iedereen de e-learning afmaakt.”

Volledig scherm Connie Polak, gemeentewoordvoerder Moerdijk © Connie Polak

,,Er loopt een landelijke wervingscampagne, maar daarnaast hebben we zelf ook oproepen gedaan. We hebben intern geworven, onder medewerkers van de gemeente Moerdijk en afgelopen week kregen we een bestand van een uitzendbureau wat ook weer twaalf aanmeldingen opleverde. De MBO-raad benaderde ook nog leerlingen om mee te helpen met tellen.”

Gemeente Moerdijk werkt met twee ploegen per stembureau

In 2019 is de gemeente Moerdijk overgestapt van één vaste bezetting per stembureau die de hele dag op hun post blijven, naar twee ploegen die elkaar aflossen. Dat gebeurt ook tijdens de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer waardoor het aantal benodigde mensen voor de 22 bureaus op woensdag 17 maart op 220 uitkomt.

Maar, omdat het vanwege corona dit jaar ook mogelijk is om op maandag 15 en dinsdag 16 maart op drie extra plekken te stemmen, zijn nog eens zestig mensen extra nodig. Die extra plekken zijn: De Borgh in Zevenbergen, De Parel in Fijnaart en De Stad in Klundert.

Elk stembureaulid krijgt 90 euro voor een dag op het stembureau

Natuurlijk hoeven stembureauleden het allemaal niet voor niks te doen. Elk stembureaulid krijgt 90 euro voor een dagje stembureau, de voorzitter krijgt 110 euro, een plaatsvervangend lid 15 euro en een teller 30.

De gemeente is tevreden over het aantal aanmeldingen tot nu toe. ,,We zien wel dat sommige mensen die overwogen zich aan te melden, twijfelden. Bijvoorbeeld hoe het moet als de avondklok dan nog van kracht is. Of dat mensen het spannend vinden met het oog op de ontwikkeling van het coronavirus.”

Volledig scherm Archieffoto van het stembureau in het dorp Moerdijk. © Marcel Otterspeer