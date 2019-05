Moerdijk haalt gft in zomer wekelijks op

Geef uw mening Leer kind op school om te gaan met emoties

11:00 Het leren omgaan met emoties zou een vast onderdeel moeten worden op scholen. De druk die veel opgroeiende kinderen vandaag de dag voelen, zorgt bij steeds meer van hen voor problemen. Een reden daarvoor is dat zij vaak niet weten om te gaan met de emoties die daarmee gepaard gaan. Dit kan leiden tot depressies en in het ergste geval (pogingen tot) zelfmoord. In 2017 pleegden bijna twee keer zoveel Nederlandse jongeren zelfmoord ten opzichte van het jaar daarvoor.