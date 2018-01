Moerdijk geeft 103 doden een gezicht

Op tafel ligt een lijst met 103 namen. Namen van mensen die op 1 februari 1953 zijn omgekomen in het gebied dat nu de gemeente Moerdijk is. Van de 79 mensen met een naam die in het rood is afgedrukt, heeft de heemkundekring Fijnaart en Heijningen inmiddels een portret gevonden. Van de zwart afgedrukte namen nog niet.

1 februari

Maar het is nog geen 1 februari. Precies 65 jaar na die verschrikkelijke nacht opent de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp de herdenkingsexpositie Geef 103 slachtoffers een gezicht in de ruimte achter de Watersnoodwoning aan de Veluwestraat in Heijningen.

De wethouder wordt bijgestaan door Hannie Huisman-Zwarts (68), de zus van soldaat Adrianus Zwarts die een week na de overstroming in 1953 het leven liet.

Heijningen

Heijningen is een van de dorpen in West-Brabant die het hardst zijn geraakt bij de Watersnood. Er verdronken 76 mensen en dat is meer dan 10 procent van de bevolking. Niet vreemd dat de ramp in het dorp zo levend wordt gehouden. Een van de Zweedse woningen aan de Veluwestraat is omgebouwd tot Watersnoodwoning en laat zien hoe mensen hun huis in de jaren 50 inrichtten.

,,Tot nu toe richtten we ons bij de herdenking van de Watersnood steeds op de slachtoffers uit Fijnaart en Heijningen'', zegt voorzitter Jan Dierks van de heemkundekring. ,,Nu wilden we alle 103 slachtoffers uit de gemeente Moerdijk een gezicht geven.''

Hij denkt dat zijn club dat over vijf of tien jaar niet meer hoeft te proberen, want dan zijn de mensen die nu nog foto's hebben er hoogstwaarschijnlijk niet meer. Het aantal ooggetuigen neemt af. ,,We horen nu ook al vaak dat mensen alle foto's hebben weggegooid.''