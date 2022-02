Moerdijk gaf in 2021 één miljoen euro uit aan bommenonderzoek

Waterschap en Port of Moerdijk

Het gaat in Moerdijk om onder meer Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk. Het waterschap is vorig jaar onder andere bezig geweest met baggeren in diverse sloten en vaarten in Klundert, Willemstad en Zevenbergen. Hét project van Port of Moerdijk is de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. De gemeente Moerdijk kon gisteren niet meteen zeggen of het om die onderzoeken gaat en wat werd aangetroffen.