Moerdijk en Rucphen zoeken concrete ideeën voor Vuelta 2020

De Vuelta doorkruist in de zomer van 2020 West-Brabant. Voor het evenement kijken gemeenten hoe ze zichzelf op de kaart kunnen zetten. Waar ondernemingen in Rucphen misschien een Spaans tintje krijgen, heeft Moerdijk nog geen ideeën aan zijn fiets hangen.

De Ronde van Spanje, of Vuelta Ciclista a España, koerst in de derde etappe vrijwel door heel West-Brabant. De wielrenners koersen in de gemeente Moerdijk langs de kernen Langeweg en Zevenbergen en door de straten van Klundert en Fijnaart.

Raadslid Corina Tak-Broere van de gemeente Moerdijk wil alle activiteiten in de Moerdijkse plaatsen rond de Vuelta verzamelen, maar ze heeft nog niks binnen. ,,Ik roep inwoners op na te denken over eventuele events. Ik zoek ideeën voor de aankleding van de kernen, zodat wij als gemeente opvallen in de derde etappe.” De gemeente Moerdijk heeft volgens haar een subsidiepot beschikbaar gesteld voor activiteiten rond de Vuelta.

Quote We gaan Rucphen niet veranderen in een Spaanse delegatie Martien de Bruijn, wethouder gemeente Rucphen

De gemeente Rucphen heeft al ideeën binnen over Spaanse menu's in restaurants en Spaanse etalages in winkels. De Vuelta kruist in die gemeente door de kerkdorpen Rucphen, Sint-Willebrord en Sprundel. Maar Rucphen veranderen in een Spaanse delegatie, zo gek wil wethouder Martien de Bruijn het ook weer niet maken.

,,Deze ideeën hebben we zeker binnen, maar nog niet concreet gemaakt. We gaan op korte termijn in gesprek met lokale horeca om te kijken wat mogelijk is. De gemeente wil ook de jeugd op scholen kennismaken met de wielersport.”

Quote Ik wil een hele dag evenemen­ten houden tijdens etappe 3 van de Vuelta Ad Dierks, voorzitter van de toekomstige werkgroep in Moerdijk

De gemeenten Moerdijk en Rucphen krijgen allebei een werkgroep die zich bezighoudt met het organiseren van events rond de Vuelta. Ad Dierks wil met Fijnaart (en Klundert) een werkgroep opzetten voor en door de inwoners. ,,Ik wil een hele dag evenementen houden in de kernen die te maken hebben met de Moerdijkse wielrencultuur.”