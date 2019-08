Moerdijk en Etten-Leur staan niet te springen om Tilburgse versoepeling bij drugspanden over te nemen

Havenbaas optimis­tisch over Logistiek Park Moerdijk (LPM): ‘Ik ben vol goede moed’

24 augustus MOERDIJK - Het is al geruime tijd stil rond het Logistiek Park Moerdijk (LPM), maar daar komt rap verandering in. De Raad van State velt dit najaar een oordeel. Grote vraag is of een uitspraak over stikstof die in ons land tal van projecten aan banden heeft gelegd, ook hier roet in het eten gooit.