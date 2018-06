Moerdijk bindt strijd aan met Albanese 'inklimmers'

Gemeente voorkomt ongewenste ontwikke­lin­gen rond haventje Moerdijk

7 juni MOERDIJK - Officieel heet het een voorbereidingsbesluit voor het project Waterfront in Moerdijk. In de praktijk betekent het dat de gemeente niet wil dat er plannen voor de haven in het dorp Moerdijk worden gemaakt, die de recreatieve ontwikkelingen kunnen dwarszitten.