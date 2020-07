Moerdijk besteedt drie miljoen euro aan speeltuintjes in de hele gemeente

Jeugd maakt er nu nauwelijks gebruik van onder meer omdat het terrein niet vlak genoeg is en er ook veel hondenpoep ligt. De groenstrook langs het water wordt op verzoek van de omwonenden uitgedund zodat er meer zicht komt op het terrein en er meer sociale controle kan zijn.

Omheind hondenlosloopterrein met bankje

Er komt een apart gedeelte om de honden uit te laten, dat wil zeggen een omheind terrein waar honden kunnen spelen. Hierover moet de gemeenteraad formeel nog wel een beslissing nemen. Bij het hondenlosloopterrein komt een bankje, maar picknicktafels of iets dergelijks komen er niet.

Er zijn nu 44 speelplekken in de gemeente Moerdijk klaar

De aanpak van het veld past in het Speelruimteplan dat de gemeente Moerdijk in 2017 opstelde om tientallen speelplekken in de diverse dorpen op te knappen of nieuw aan te leggen. De oudste speeltuintjes worden het eerst aangepakt. Het speeltuinenprogramma is op dit moment ongeveer halverwege en ligt daarmee op schema, ook qua financiën.

Er zijn 44 speelplekken heringericht of opnieuw aangelegd voor een bedrag van in totaal 948.200 euro. Het resterend budget voor 2020, 2021 en 2022 is 1.980.800 euro.

Volledig scherm De speeltuin in de Julianastraat in Fijnaart was in mei 2018 de eerste die in overleg met omwonenden werd ingericht. Isa den Hollander en Kay van de Vegte knipten toen het lintje door. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Bewoners kunnen meepraten over hoe de plekken eruit komen te zien

De speelplekken in Heijningen, Fijnaart, Willemstad, Moerdijk en Krooswijk in Zevenbergen zijn klaar en dit najaar komen de speelplekken in de rest van Zevenbergen aan de beurt, met uitzondering van het centrum. Na de zomervakantie begint ook de inspraak over de speelplekken in Langeweg, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en het centrum van Zevenbergen die volgend jaar worden gerealiseerd.

Bewoners van Klundert, Noordhoek en Helwijk kunnen volgend jaar meepraten over de inrichting van hún speelplekken die vervolgens in 2022 zullen worden aangelegd of opgeknapt.

Ook aan kinderen met beperking gedacht

De gemeente houdt rekening met de behoeften van kinderen met een beperking, maar wil speeltoestellen plaatsen die niet alleen geschikt zijn voor kinderen met een beperking omdat dit ‘stigmatiserend werkt’.

,,Soms komt de vraag vanuit de bewoners om voor een specifieke behoefte van een kind met een beperking een oplossing te bedenken. ln Heijningen is daarom bijvoorbeeld een vogelnestschommel geplaatst", schrijft het college van B en W aan de PvdA die vragen over de speeltuinen stelde.

Volledig scherm Het nieuwe speelterrein naast de sportvelden van VV Oranje-Blauw in Heijningen. © Pix4Profs/Peter Braakmann