Moeder van verongelukte Prisca: ‘Zevenbergen, ik heb jullie hulp nodig’

Haven in zicht Vroeger gooide iedereen alles in de haven van Zevenber­gen, ontlasting, ijzer, huisraad: ‘Stinken! Niet te doen’

21 november Ruim vier eeuwen sneed de haven door het centrum van Zevenbergen en in al die eeuwen was het niet alleen water dat er doorheen dabberde. In al die tijd was het een favoriete dumpplaats voor de inwoners.