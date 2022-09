Modder, water en obstakels: Polderchallenge Standdaarbuiten wederom groot succes

Ook dit jaar troffen deelnemers van de Polderchallenge weer vele hindernissen op hun pad. Ze kropen door modderpoelen, hingen ondersteboven in de touwen en kropen onder netten door. Bij het trotseren van deze obstakels stond het plezier voorop: „We rennen met een groepje en waar nodig helpen we elkaar en anderen over de obstakels heen.”

De obstacle run in Standdaarbuiten kan al meerdere jaren rekenen op meer dan duizend deelnemers en dat was dit jaar niet anders. Een groot aantal deelnemers doet dan ook niet voor het eerst mee: „Wij hebben dit jaar voor de derde keer meegedaan. Afgelopen edities deden we 6 kilometer, dit jaar hebben we voor het eerst 12 kilometer gedaan.”

Voor jong en oud

Dat de polderrun zo populair is, is niet zo gek. Het programma biedt voor ieder wat wils. Deelnemers konden kiezen tussen een tocht van 6, 12 of 18 kilometer. Voor de kinderen was er Kids-run (2,5 kilometer) en voor de allerkleinsten de Inimini-run (600 meter). Het maakte het evenement geschikt voor jong en oud. En dat is gebleken: de oudste deelnemer dit jaar was 74 jaar oud en liep mee voor 12 kilometer, de jongste deelnemer van 5 jaar oud kwam in actie bij de Inimini-run.

Door het warme weer van de afgelopen weken kon er vanwege blauwalg niet in het water gezwommen worden. „Het is jammer, maar de organisatie kan er ook niets aan doen. Gelukkig zijn er op de route nog voldoende andere mogelijkheden om af te koelen.”

Closing party

Wie na de run nog wat energie overhad kon ’s avonds de dag afsluiten tijdens de ‘Closing Party’, waar bezoekers nog een laatste challenge werd voorgelegd: wie blijft het langst aan een spijkerbroek hangen?

Volledig scherm Tijgeren door de modder zaterdag tijdens de Polderchallenge. © Peter Braakmann/Pix4Profs