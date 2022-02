Mobiele robot als meer dan welkom handje in de logistiek: ‘De schaarste op de arbeidsmarkt is enorm’

Mobiele robots die onbemand spullen in magazijnen pakken of wegzetten, kunnen onder meer een oplossing betekenen voor het grote tekort aan arbeidskrachten. ,,De schaarste op de arbeidsmarkt is enorm. De ontwikkeling van robots is daarom belangrijk. En wij willen die kennis en ervaring delen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, zegt Paul de Ridder van Schavemaker.