Mobiele collecte voor theater De Schuur: ‘Nieuwe tribune biedt meer comfort’

College Moerdijk wijst Pv­dA-kri­tiek over E-Fiber van de hand

28 mei ZEVENBERGEN - Er is geen verstoppertje gespeeld over de providers die via het aan te leggen glasvezelnetwerk van E-Fiber in Moerdijk beschikbaar zijn. Dat laat het college van B en W in antwoord op vragen van de PvdA-fractie weten.