Mishandeling, vernielingen, diefstallen en huisbreuk: Zevenbergenaar (25) komt onder toezicht

Tegen hoofd geslagen

Mes

Dat de rechtbank de verdachte een voorwaardelijke straf oplegt, is omdat een daadwerkelijk verblijf in de gevangenis de noodzakelijke hulp en begeleiding die hij nu krijgt, zou doorkruisen. Hij moet zich laten behandelen en is verplicht mee te werken aan reclasseringstoezicht. Ook moet hij zo lang als dat nodig is verblijven in een instelling voor beschermd wonen.