Miryam uit Klundert schrijft bundel over dementerende vader: ‘Een ode aan hem’

,,Het moest er een keer van komen”, zegt de auteur, die in het dagelijks leven ZZP’er in de zorg is, terwijl ze trots de eerste druk van het boek laat zien. ,,Ik schrijf al mijn hele leven als hobby, en toen mijn vader begon te dementeren werden dat blogs over hem. Onder andere die blogs zijn nu gebundeld in dit boek.”



In het eerste deel van het boek schrijft Vermeij over haar eigen jeugd, en haar relatie met haar vader toen en haar zoektocht naar haar eigen geluk - ,,je hoeft niet rijk te zijn om gelukkig te zijn” -, tot de diagnose vasculaire dementie bij haar vader. Het tweede deel gaat volledig over de ziekte van haar vader.