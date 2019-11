Minister Wiebes zwicht niet, hoogspanningslijn dicht op De Kattekraem: ‘Het is triest dat hij niet wil luisteren’

6 verkeers­bor­den bij parkeer­plaats­je Zevenber­gen... een stuk of 5 te veel?

15:06 ZEVENBERGEN - ,,Dit is idioot.” Arnold Klaren heeft het over de situatie die hij gisterochtend aantrof op het parkeerterreintje aan de Galgenweg in Zevenbergen, nabij de volkstuinen.