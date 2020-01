Minister komt nu 3 februari luisteren naar de A4

Planten krijgen tweede leven bij planten­asiel Een Nieuwe Stek in Fijnaart

21 januari FIJNAART - Een kamerplant om wat voor reden dan ook weggooien? Als het aan Sabrina Jansen (32) uit Fijnaart ligt, is dat niet meer nodig. Samen met haar zoon Alex (9) is ze plantenasiel ‘Een Nieuwe Stek’ begonnen. De planten worden opgelapt en voor een klein bedrag ter adoptie aangeboden. ,,Weggooien is zonde, het zijn levende dingen.”