Minister Hugo de Jonge neemt poolshoogte bij Surplus in Zevenbergen

Rustige sfeer tijdens paasweek­ein­de in West-Bra­bant, slechts handjevol ‘corona-bekeurin­gen’

12 april BREDA/WILLEMSTAD - Het paasweekeinde verloopt tot nog toe rustig in West-Brabant. Er zijn in verhouding weinig mensen op straat en ook in bijvoorbeeld bouwmarkten blijft de grote drukte uit. Veel mensen blijven thuis.