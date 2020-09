Minder zwemmers in de regio: ‘Beduidend minder bezoekers door corona’

Hoe is het de zwembaden in de regio vergaan? Het seizoen verliep zo anders verliep door corona. maar toch was het een lange en warme zomer.

Die vraag stelde deze krant aan de managers van zwembad De Banakker in Etten-Leur, en van Optisport in de gemeente Moerdijk, dat de buitenzwembaden Het Buitendiep in Willemstad en De Bosselaar in Zevenbergen exploiteert.

Ook de zwembaden in deze regio moesten in maart voor een langere periode verplicht de deuren sluiten door corona, of ze gingen later open dan gepland.

,,Ons zwembad was dicht van 16 maart tot 22 mei", vertelt manager Jack Aarts van De Banakker. ,,Vanaf het moment dat we weer open zijn, kan er alleen maar op reservering gezwommen worden, en dat loopt nog steeds goed. We zijn natuurlijk wel beperkt in het aantal personen dat we toe kunnen laten door de anderhalve meter regel. Normaal gesproken kunnen we zo'n tweehonderd man kwijt tijdens het vrij zwemmen, nu maximaal tachtig. Wat fijn is, is dat de bezoekers zich goed houden aan de coronamaatregelen die we hanteren, zoals loop- en zwemroutes."

Maatregelen

Mark de Jong, manager bij Optisport, geeft als reactie dat de coronamaatregelen in het Moerdijkse goed gewerkt hebben. ,,In Zevenbergen hebben we daarvoor samengewerkt met MeerMoerdijk, en dat is echt naar tevredenheid verlopen. Juli was voor

beide baden een slechte maand, maar dat valt te wijten aan het slechte weer. Gelukkig zorgde het mooie weer in augustus ervoor dat het weer drukker werd, maar we hebben wel beduidend minder bezoekers gehad dan voorgaande jaren door corona."

,,Ik kan over financiële consequenties nu niet zoveel melden, die moeten we nog in kaart brengen. De Bosselaar ging later open dan de andere baden, dat zal logischerwijs gevolgen hebben", vertelt De Jong.

Omzet

Aarts zegt gematigd positief te zijn over het afgelopen seizoen. ,,Ik vind dat we niet te klagen hebben, ook al halen we niet de omzet van voorgaande jaren. We hebben ons personeel, zowel fulltimers als parttimers en oproepkrachten, kunnen behouden gelukkig. Maar eerlijk is eerlijk, het is en blijft een financiële aderlating."