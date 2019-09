Mimi (8) uit Zevenbergen speelt Anastasia in Scheveningen

Vrijwilli­gers zorgen voor huisves­ting uilen in Moerdijk

18 september ZEVENBERGEN - Hij werkt als beleidsmedewerker 'stedelijk water' bij de gemeente Tholen, maar in zijn vrije tijd zet Wim de Vries zich al tien jaar in voor de fauna in West-Brabant. Of preciezer: voor de uilen in de regio.