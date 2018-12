Miljoenen vrij voor windpark bij Klundert

Sloopwerk Markt en omgeving begint in april

29 november ZEVENBERGEN - De sloop van panden aan de Molenstraat, Markt en Doelstraat in Zevenbergen begint in april volgend jaar. Dit werk neemt zo'n drie maanden in beslag. Het terrein gaat daarna over naar vastgoedbedrijf Synchroon dat er een complex met woningen, supermarkt en horeca- en winkelpanden gaat ontwikkelen.