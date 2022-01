Miljoenen euro’s voor facelift Fort Sabina: ‘Maar ook Fort de Hel gaan we beter op de kaart zetten’

Dat is donderdagavond door wethouder Danny Dingemans toegezegd in een raadscommissie. De fracties spraken eigenlijk over het voorstel om 2 miljoen euro te steken in het opknappen van de gevels van Fort Sabina bij Heijningen, maar een groot deel van de discussie ging over Fort de Hel bij Willemstad. Want gaat er niet heel veel geld naar Sabina en heel weinig naar De Hel?