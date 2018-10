Miljoen euro om Moerdijkse starters onder de pannen te helpen

De starterslening is zo populair dat al het geld op is. De gemeente Moerdijk heeft zelfs een wachtlijst in het leven moeten roepen. ,,Het is een groot succes'', zegt Brummans.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. De gemeenteraad beslist hier in november over. Brummans: ,,Ik vind het belangrijk om jonge starters te blijven helpen. We moeten jongeren in staat stellen om in onze gemeente te kunnen blijven wonen. Dat hebben we in de coalitie ook zo afgesproken. Om die reden vind ik het bijvoorbeeld ook van groot belang dat we meer goedkopere koopwoning gaan bouwen.''