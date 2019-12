‘Mijn vader blonk uit in eenvoud’

‘Dat wat afwezig is, heeft het meeste invloed op ons’, schreef Zevenbergenaar Peter Geleijns op 21 oktober op Facebook. Op die dag, 46 jaar geleden, overleed zijn vader Rinus Geleijns plotseling, nog maar 54 jaar oud. ,,Ik was net vijf dagen 13, op die een zondagmorgen vroeg. Vreemde stemmen beneden en zonder te weten waarom pakten zich donkere wolken samen.” Het gezin Geleijns woonde in Stampersgat. ,,Mijn moeder stortte in. Ze was zwaar depressief en kreeg in de twee jaar daarna een paar hersenbloedingen. Ze is toch nog 76 geworden. Krakende wagens lopen het langst, zeggen ze hier. Ik wilde weg uit die beklemming en ben bij een vriend in Zevenbergen gaan wonen. In die turbulente en onveilige periode was het voor mij fijn in de liefdevolle setting van de familie Den Ridder te worden opgenomen.”