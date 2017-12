Michelinster voor restaurant Vista in Willemstad: 'Waanzinnig'

WILLEMSTAD - Restaurant Food Bar Vista heeft nog geen twee jaar na de opening in Willemstad een felbegeerde Michelinster gekregen. Dat gebeurde bij de presentatie van de nieuwe Michelingids (2018) in Amsterdam.

Chef-kok Johan van Wijk (31) kan het nog amper geloven: ,,Waanzinnig! Je werkt hier met hele team keihard voor. Leveranciers, klanten en collega's zeiden steeds: jullie krijgen een ster. En dat dan gebeurt het nog ook. Ongelooflijk. Ik zie het als de ultieme beloning''

Beloning voor keihard knokken

Dochter Kim van eigenaren Ingrid en Henrie van der Heijden reageert geëmotioneerd: ,,Het dringt nu pas tot me door. Ik zie dit als de beloning voor jarenlang keihard knokken door het team.'' Kim werkt ook in het familiebedrijf. Ze is de rechterhand van gastvrouw Ingrid, die samen met haar man maandag de uitreiking bijwoonde. ,,Vanmiddag draaien we de zaak gewoon door, maar vanavond als ze terug zijn is er een besloten feestje!''

Dat Vista nog geen twee jaar na de opening (maart 2016) een ster wist binnen te slepen, komt niet helemaal onverwacht. Chef-kok Van Wijk vormde in Heinenoord al een team met het echtpaar Van der Heijden, dat daar restaurant het Raadhuis runde. ,,We groeiden er uit ons jasje. Vooral in de zomermaanden'', weet Van Wijk.

Ingrijpende stap

De verhuizing naar en nieuwbouw aan het havenhoofd in Willemstad, betekende een ingrijpende stap vooruit voor het horecabedrijf. Het trendy restaurant heeft een moderne inrichting met flink terrassen. Het uitzicht over het Hollandsch Diep is uniek en in de door hem zelf op maat ingerichte keuken, heeft Van Wijk zijn draai helemaal gevonden. Hij maakt moderne gerechten op basis van de klassieke Franse keuken en inspireert zich daarbij op kookstijlen uit de hele wereld.