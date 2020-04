Metselschorten geven haven een gezicht: ‘Fraaie uitstraling kademuren’

Trailerhel­ling De Banaan bij Willemstad dicht

17 april OOLTGENSPLAAT/WILLEMSTAD - Lekker in een bootje het water op via trailerhelling De Banaan nabij Willemstad om van het mooie weer te genieten? Of zonnebaden op het strandje? Vergeet het maar, want het recreatiegebied zit potdicht.