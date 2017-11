Verwarde man zwalkt tussen de 20 en 150 kilometer per uur over A29: opgepakt bij Fijnaart

Raad blij met snelle sanering Bult van Pars in Klundert

11:37 KLUNDERT - De Bult van Pars is veel inwoners van Klundert al jaren een doorn in het oog, de Moerdijkse raadsleden vinden de aanblik al net zo lelijk. Ze juichen het toe dat sanering in aantocht is, zo bleek deze week in de raadscommissie fysieke infrastructuur.