Met Kees Maas als gast geniet Zevenbergen ondanks de regen van het wielerweekend

ZEVENBERGEN - Als klein ventje keek hij al rond bij het destijds beroemde concours hippique in Zevenbergen en zondagmiddag was de afscheid nemende wielerspeaker Kees Maas te gast in het plaatselijke wielercafé, op zijn 77ste verjaardag nog wel.