Met fluorescerend hesje de tennisbaan op

Eerst achter de computer

We huppelen de baan op

Ik prent alles in mijn geheugen en haal mijn tennismaat op. Bij de club is een routing aangebracht en via pijlen komen we op de juiste baan. Als toezichthouder schiet ik een hesje aan. We pakken onze rackets en huppelen de baan op. Het is acht weken geleden, zou het nog lukken? Gelukkig waait het hard, kunnen we de wind de schuld geven van elke bal die afzwaait. Maar het gaat best goed. En wat is het heerlijk. Wat hebben we dit gemist. En elkaar.