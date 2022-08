Met een trein door de boomgaard in Fijnaart op de nationale appelplukdag bij de familie Roks

FIJNAART - Na de coronastille jaren opent de familie Roks in Fijnaart de boomgaard weer voor een appelplukdag. Kinderen en volwassenen kunnen er zelf plukken en leren over de fruitteelt. Ook is er onder meer een boerenmarkt en roofvogelshow. En rijdt er een treintje naar de plukplek.

De appelplukdag is een landelijke activiteit waar Joël en Claudia Roks in deze regio al sinds 2010 een evenement van maken op en rond hun boerderij aan de Blaaksedijk 14a in Fijnaart. ,,Nu het weer kan, proberen we groots uit te pakken”, zegt Joël.

Roofvogelshow

Bij de boerderij is een boerenmarkt met boerenkaas, streekproducten en een opstelling van oude tractoren. Ook is er een roofvogelshow en kinderboerderij met activiteiten. Verder demonstreert een dorsploeg hoe de dorsvlegels klinken als de korrels uit de aren worden geslagen en daarna het kaf van het koren wordt gescheiden.

Quote We hebben meer soorten, maar kinderen plukken het liefst Elstar. Die vinden ze het lekkerst Joël Roks, fruitteler

Met een treintje door de 15 hectare boomgaard rijden is op zich al een belevenis. Het reisje brengt je naar de plek waar Elstar geplukt kan worden na een instructie van ervaren plukkers. ,,Dat is natuurlijk het hoogtepunt van de dag", vertelt Roks. ,,We hebben meer soorten, maar kinderen plukken het liefst Elstar. Die vinden ze het lekkerst.” De sportieveling kan ook een speurtocht langs educatieve borden lopen door de boomgaard, die daarvoor overdag altijd toegankelijk is.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Op de plukdag kun je met een treintje naar de plukplek. © Familie Roks

,,Mensen mogen zo veel plukken als ze willen. De appels kunnen ze tegen een redelijke vergoeding meenemen. In het verleden hadden we wel 1500 bezoekers. We hopen dat deze keer ook weer te halen.” De plukdag ziet Joël Roks als promotie voor de fruitteelt. ,,Zo’n evenement erbij is veel werk, want het is nu topdrukte met de oogst. Ik heb met hulp van Poolse mensen genoeg personeel. De appels die de bezoekers plukken is maar een druppel van de totale oogst.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Tijdens de plukdag is er ook een roofvogelshow. © Familie Roks

Mechanisch plukken blijft een toekomstverhaal. Net als de nieuwe winkel die familie volgend jaar had willen openen. ,,In 2023 is het vijftig jaar geleden dat we met de huisverkoop zijn begonnen. We wilden dat vieren met een nieuwe winkel en een terras. Maar de bouwprijzen rijzen de pan uit, dus dat stellen we even uit.”

Vuelta

Als fruitteler ondervindt hij geen problemen door de stikstofdiscussie. ,,Dat zijn vooral de melkveehouders. We proberen wel bij acties te zijn en delen dan appels uit. Dat hebben we zondag bij de Vuelta ook gedaan. Dat wordt heel positief ontvangen.” De appelplukdag is op 3 september van 10.00 tot 17.00 uur.