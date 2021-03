Met een shuttlebusje door Zevenbergen: ‘Leuk om mensen rond te rijden in opgeknapt centrum’

Wat kitwerk hier, wat straatwerk daar: de puntjes op de i in het centrum van Zevenber­gen

9 maart ZEVENBERGEN - Het werk aan de haven en de Markt in Zevenbergen is in de eindfase beland. ,,De maanden maart en april gebruiken we om de puntjes op de i te zetten”, zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.